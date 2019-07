Mit City4U zur Premiere von „Die drei !!!“

Filminhalt:

Sportskanone Franzi (Alexandra Petzschmann), Leseratte Kim (Lilli Lacher) und die modebegeisterte Marie (Paula Renzler) sind beste Freundinnen - und Nachwuchs-Detektivinnen. In den Sommerferien nehmen sie an einem Theaterprojekt zu „Peter Pan“ teil. Während der Probe mit dem schrulligen Regisseur Robert Wilhelms (Jürgen Vogel) ertönen plötzlich seltsame Geräusche im Saal, das Licht beginnt bedrohlich zu flackern, Kostüme werden zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt auf Rache? Doch auch einige der anderen Workshop-Teilnehmer verhalten sich merkwürdig. Wer hat ein Motiv, dem Theater zu schaden? Ein neuer Fall für Franzi, Kim und Marie! Werden DIE DREI !!! das Rätsel lösen?



Bereits am Montag, den 22. Juli, lädt City4U gemeinsam mit Constantin Film und dem Online-Magazin „Gazzette.cc“ um 18 Uhr zur Premiere ins Cineplexx Donau Plex (22., Wagramerstraße 79). Neben gratis Kino-Tickets gibt es wie immer auch gratis Getränke und Snacks im Kinosaal. Tipp: Jetzt mitspielen und mit etwas Glück begehrte Tickets gewinnen!