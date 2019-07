Die „Krone“ schickt Sie zum Electric Nation Graz

Das KRONEHIT ELECTRIC NATION bringt mit Legends in the City wahre Legenden aus der Musikszene zur größten Open-Air Party des Jahres am 13. Juli 2019 nach Graz und die Besucher können sich bereits jetzt auf ein Musikevent der Superlative freuen wenn Armin van Buuren, der 2017 vor rd. 80.000 begeisterten Fans in Amsterdam einen seiner größten Erfolge feiern konnte, die Turntables zum Glühen bringen wird oder Stave Aoki, legendär für seine Tortenschlachten und Champagner-Duschen dem Publikum mit seinen fetten Beats so richtig einheizt.