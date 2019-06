Alkolenker war mit 2,34 Promille auf A10 unterwegs

Gegen 1 Uhr Früh war ein 35-jähriger Pongauer mit seinem Pkw auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg unterwegs. Als er an einer Tankstelle in Eben einen Zwischenstopp einlegte, bemerkten mehrere Anwesende durch sein Verhalten , dass der Pongauer stark betrunken war. Sie alarmierten sogleich die Polizei.