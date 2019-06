Das sind die Weekend-Highlights in Wien

#Vienna Electric Tattoos

Vienna Electric Tattoos feiert am Samstag den 10. Geburtstag mit einer großen Party und Flashday. Ab 12 Uhr kann man sich vorgezeichnete Tattoo-Designs stechen lassen - first come, first serve. Außerdem gibt es kostenlose Snacks und Freibier.Die Shop Party startet um 18 Uhr - ebenfalls mit gratis Drinks solange der Vorrat reicht.

Wo: 4., Mühlgasse 13