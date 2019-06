50 Jahre Katastrophenhilfsdienst

„Wir haben auf vier Kontinenten bei mehr als 50 Großereignissen geholfen“, informiert Landesrettungskommandant Anton Holzer. Bewegende Momente: Das Erdbeben in Haiti, ein Flüchtlingscamp in Albanien, aber auch Inlandseinsätze wie Hochwasser oder die Kaprun-Katastrophe. Auch die Suchhundestaffel ist ein wichtiger Teil. Bei einer Schauübung wurde am Donnerstag am brütend heißen Kapitelplatz ein Grillunfall simuliert.