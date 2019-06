„Musik in Bewegung“: Eine Kapelle tanzt auf

Mit einer Show der besonderen Art tritt die Bundesmusikkapelle Stans am Freitag beim Wettbewerb „Musik in Bewegung“ an. Choreograph Gerhard Egger, bekannt aus Dancing Stars, nahm die Herausforderung an: Zusammen mit Kapellstabführer Andreas Meixner entwarf er eine lebhafte Aufführung, die mehr als einen traditionellen Marsch zu bieten hat.