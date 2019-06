Ein 19-jähriger Salzburger mitten im DJ-Himmel

Er ist 19 Jahre alt, musikbegeistert - und tritt heuer auf der Mainstage am Electric Love Festival am 4. Juli auf. Damit hat sich Kilian Kofler, alias Killin Void einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Der junge Musiker nahm nämlich schon im Vorjahr am DJ-Wettbewerb des Festivals teil, landete dabei aber nur auf Platz 3. Umso größer ist jetzt seine Vorfreude: „Ich renne, seitdem ich als Gewinner bekannt bin, mit einem Dauergrinser durch die Gegend. Diesen großen Traum von mir erreicht zu haben, ist einfach so ein erfüllendes Gefühl.“