Teenager fängt Kind nach Sturz aus zweitem Stock

Mädchen bleibt unverletzt

Kurz darauf stürzt Doha in die Tiefe, wird aber von ihrem Retter in letzter Sekunde aufgefangen und bleibt unverletzt. Im Gespräch mit Dogan zeigte sich Faouzi bescheiden: „Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als ich das kleine Mädchen am Fenster bemerkte. Sie stürzte - und, dem Herrn sei Dank, ich habe sie aufgefangen.“