Diskussion im Netz: Dürfen Männer Beine spreizen?

Und schon ist der Sturm der Worte ausgebrochen. Die Frauen sollen sich nicht so anstellen, sagen die Männer. Die Männer sollen den Frauen nicht sagen, wie sie sich zu fühlen haben, wenn ein Mann so sitzt, sagen die Frauen. Einigung? Keine in Sicht. So wird das leidige Thema #Manspreading uns sicher noch lange begleiten. In New York und Madrid gibt es in der U-Bahn mittlerweile Schilder, die darauf aufmerksam machen, das Spreading zu unterlassen.