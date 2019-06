Mit der „Krone“ zum Formelaustria eF1 Championship

2.500 Fahrer hatten sich beworben. Die besten 20 treten beim Formelaustria eF1 Championship auf der PS4 in sieben Läufen in der Simulation „F1 2018“ auf den spektakulärsten Strecken der Welt gegeneinander an. Der Sieger der von der Sim Motorsport Association offiziell homologierten Serie bekommt eine Wildcard für die Tryouts der F1 eSports Series. Beste Chancen darauf hat der derzeit in der Fahrerwertung führende Innsbrucker Dominik Hofmann. „Ich bin seit meiner Kindheit verrückt nach Motorsport, fahre in meiner Freizeit auch Kartrennen. Die eF1 Championship Rennen sind vor mental, aber auch körperlich unglaublich fordernd und es braucht auch eine ausgeprägte Hand-Augen-Koordination. Ich freue mich schon riesig aufs “Finale dahoam„!“