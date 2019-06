Der Countdown für das Electric Love Festival läuft

Insgesamt werden über 160 Künstler an den vier Tagen auf dem 18.500 Quadratmeter großen Festivalgelände erwartet. Zentrum ist dabei wie immer die Mainstage, auf der jeweils die Headliner der unterschiedlichsten Musikgenres wie Afrojack, Axwell, Tiesto oder Eric Prydz auftreten werden. Dort findet am Donnerstagabend auch die große Eröffnungsparty sowie am Samstag das Closing samt Feuerwerk statt.