Der Hauser Kaibling hat einen neuen Chef

Klaus Hofstädter

Klaus Hofstätter wurde 1967 geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach Stationen als Skilehrer in Australien und Österreich war Hofstätter vier Jahre als Weltcup- und Olympiatrainer im Damen Ski Alpin-Team des Österreichischen Skiverbandes tätig. Seine ersten Erfahrungen in der Seilbahnwirtschaft machte Hofstätter als Mountain Manager bei der Koralpenschilifte GmbH & Co KG, wo er für das gesamte operative Management verantwortlich war. Seit Mai 2011 ist er Alleinvorstand der Lienzer Bergbahnen AG. In dieser Funktion trägt er die Gesamtverantwortung für das Unternehmen und ist für die strategische und operative Führung sowie für die Erfolgs-, Investitions- und Budgetplanung zuständig. Darüber hinaus arbeitete Hofstätter auch als Projektmanager bei einem Softwareunternehmen sowie im Bereich Messeorganisation.