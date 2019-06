US-Gynäkologe belästigte Hunderte Patientinnen

Bereits in den 90er-Jahren wurden von Arbeitskollegen an der University of Southern California schwere Vorwürfe gegen George Tyndall erhoben. Wie die „Los Angeles Times“ berichtet, gaben diese zu Protokoll, dass der Gynäkologe bei Untersuchungen den Intimbereich der Studentinnen fotografierte, ohne dass es dafür eine medizinische Notwenigkeit gab. In den Jahren darauf berichteten sowohl Patientinnen als auch Pflegepersonal, dass Tyndall sie während der Beckenuntersuchung unsittlich berührt oder sexuelle Bemerkungen über ihre Körper gemacht habe. Diese Hinweise wurden jedoch ignoriert.