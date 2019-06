Wald stand in Strobl in Flammen

In der Tropenhitze brach Mittwochabend an der Nordseite auf rund 1400 Meter Seehöhe Feuer aus. Löschmannschaften aus Strobl und weiteren Flachgauer Feuerwehren rückten an. Die Flammen konnten vorerst aber nur aus der Luft bekämpft werden: Drei Hubschrauber von Bundesheer und Polizei wurden angefordert. Noch am Abend hatten die Einsatzkräfte das Feuer im Gipfelbereich im Griff. Die Feuerwehr war mit 70 Helfern vor Ort.