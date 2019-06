Motorradfahrer (77) starb bei Kollision mit Pkw

Am Mittwoch wollte ein Pkw-Lenker in Maiersdorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental) von der L 216 abbiegen. Er musste aber stehenbleiben, weil zu viel Gegenverkehr herrschte. Das dürfte ein 77 Jahre alter Motorradfahrer übersehen haben: Er krachte in das Heck des Fahrzeuges.