Duo prügelt Teenager nach Zeltfest ins Spital

Ein 17- und ein 18-Jähriger aus Steyr sollen laut Polizei am Sonntag zwei 16-Jährigen nach einem Streit bei einem Zeltfest in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) aufgelauert, sie schwer verprügelt und verletzt haben. Die beiden vorbestraften Jugendlichen wurden festgenommen. Sie sind teilweise geständig. Über sie wurde am Mittwoch die U-Haft verhängt.