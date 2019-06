„Saunazüge“: Erleichterung für die Pendler

Vor allem Oberland betroffen

„Auf einigen wenigen Verbindungen kommen ins Ober- und Unterland derzeit zwischen Montag und Freitag noch Garnituren ohne Klimaanlage zum Einsatz“, bedauert ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Dabei handelt es sich um drei REX in der Früh von Landeck nach Innsbruck bzw. am späten Nachmittag in die Gegenrichtung sowie um einen Zug von Kufstein nach Innsbruck und abends wieder retour.