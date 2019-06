Das große Kick-Turnier unter dem Riesenzelt

Am Donnerstag gibt es den Anpfiff zum großen Rasensoccer-Turnier in Graz-Liebenau. Den Auftakt unter dem Riesenzelt machen die Kleinsten, um 15.30 Uhr startet neben dem Kindergartenbewerb auch noch das U9-Turnier. Die U7- und U13-Teams sind dann am Freitag ab 15 Uhr im Einsatz, um 18 Uhr startet das Damen-Turnier. Am Samstag fallen die Entscheidungen in den Bewerben U11 (ab 9 Uhr), Allgemeine Klasse und Ü35 (ab 13.15 Uhr). Und am großen Final-Sonntag matchen sich Teams in den Altersgruppen U8 und U10 (ab 9 Uhr), U12 und U14 (ab 14 Uhr).