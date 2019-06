2x2 Kurzurlaube am Achensee gewinnen!

Kraft und Erholung in Tirols Top-Urlaubsregion

Entspannung und Erholung am Achensee - dem Alltag entfliehen - Urlaub im Reiterhof - ein unvergessliches Erlebnis. Mitten in der wunderschönen Berglandschaft des Karwendelgebirges liegt das Natur- & Aktiv Reiterhof. Mit traumhaftem Ausblick auf die umliegenden Gipfel sowie den Achensee ist ein Urlaub bei uns nicht nur für Genießer. Als perfekten Ausgleich hierzu dienen unsere 3500 Quadratmeter großen Wellness-Welten. Unser Lifestyle Spa schenkt Ihnen Kraft und Erholung auf höchstem Niveau. Unsere über 50.000 Quadratmeter große Grünfläche rund um das Hotel ist auch für sportlich Aktive ein tägliches Erlebnis. Die Urlaubsregion Achensee in Tirol bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot an kulinarischen und abenteuerlichen Urlaubstagen - egal ob Sommer oder Winter.