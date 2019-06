Aberseer verschicken ihr Eis nun mit der Post

Die Bio-Schafmilcheisspezialitäten werden am Seegut Eisl, einem über 500 Jahre alten Traditionsbauernhof am Wolfgangsee, handwerklich hergestellt. Seit über 30 Jahren erzeugen Sepp und Christine Eisl, in ihrer eigenen Hofkäserei naturbelassene Qualitätsprodukte aus 100% Schafmilch. Die Familie Eisl führt seit 2017 unter der Marke „Eisl Eis“ nun auch Schafmilcheis in ihrem Sortiment und eröffnete den 1. Bio-Schafmilcheis-Salon Österreichs in der Salzburger Altstadt.