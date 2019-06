„Tatort“-Kommissar als böser Bombenleger

Brisant: Als Bösewicht steht Fritz Karl alias Gerichtspsychologe Thomas Meiberger und Kripo-Chef Nepo Wallner (Cornelius Obonya) diesmal kein Geringerer als Harald Krassnitzer gegenüber. Der Salzburger Schauspieler, der als „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner eigentlich selbst für Gerechtigkeit sorgt, schlüpft in die Rolle eines Bombenlegers. Eine Herausforderung, der er sich gerne stellt. „Der Grat zwischen Opfer und Täter ist oft ein schmaler – eine blöde Situation reicht, und schon steht man auf der anderen Seite“, so Krassnitzer, der sein Heimspiel durchaus genießt. Auch wenn er sich, wie jeder andere bei diesen tropischen Temperaturen, lieber an einen kühlen See wünscht.