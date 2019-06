Urlauber-Kolonne muss auf der Autobahn bleiben

Baubeginn für dritte Spur ist am 1. Juli

Im Idealfall soll gar nicht zu den drastischen Mitteln gegriffen werden – zumindest Richtung Deutschland. Denn zeitgleich informierten Salzburg und Bayern am Dienstag über Neuigkeiten im Grenzverkehr. Ein Pakt soll den vorprogrammierten Stau vor dem Walserberg in Zaum halten. „Ich stehe mit dem Salzburger Landesrat Stefan Schnöll regelmäßig in Kontakt und wir haben nach vielen konstruktiven Gesprächen jetzt eine gemeinsame Lösung für ein intelligentes Grenzmanagement im Sommer vereinbart“, sagt Hans Reichhart (CSU), Verkehrsminister in Bayern, und fügt an: „Bayern hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die verständlichen Wünsche unserer Nachbarn nach Verkehrsentlastung im Grenzgebiet zu ermöglichen. Die dritte Spur wird für mehr Effizienz und weniger Staus sorgen.“