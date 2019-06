Bangkok: Wiener bekocht Touristen bei ihm zu Hause

Es war nie sein Gedanke, wildfremde Personen zu sich nach Hause einzuladen und sie zu bewirten. Doch genau so kam es: „Meine Frau hat immer gut und gerne gekocht, also haben wir Freunde eingeladen. Die waren so begeistert, sodass sich das herumgesprochen hat und immer mehr Leute gekommen und auf uns aufmerksam geworden sind.“ Nach kurzer Zeit war Nang Gin Kui, was so viel wie „sitzen, essen, sprechen“ bedeutet, geboren. Plötzlich hatten sie bis zu fünf Mal pro Woche ein Private Dining bei ihnen zu Hause. „Das Motto war, so viele Sessel wie wir haben, so viele Leute können kommen.“ Das waren durchschnittlich zwischen sechs und zwölf Personen, die von 18 bis oft drei Uhr früh morgens blieben. „Durchschnittlich wurde eine Flasche Wein pro Person vernichtet. Es war immer Open End und das Motto lautete: ,Free flow ‘till you drop‘“, lacht Gypser.