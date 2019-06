Einen Tag Beyoncés persönliche Assistenz spielen

Wer ist der perfekte Assistent von Popdiva Beyoncé? In einem kreativen Twitterspiel, das der Account „Green Chyna“ am Sonntag online stellte, können Fans ihr Wissen über die Sängerin testen. In einer Reihe von Tweets müssen sich die Nutzer für den richtigen Weg zum neuen Job entscheiden und dabei Fragen korrekt beantworten. Das Ziel: Nicht gefeuert zu werden. Dabei geht es etwa darum, sich zu entscheiden, ob man der Popdiva lieber ein reichhaliges Frühstück mit Toast und Würstchen serviert oder sie ein Joghurt mit Erdbeeren bevorzugen würde. Die Antworten basieren auf vorhandenen Informationen und Gerüchten über den Weltstar.