Landjugend Gastein feiert 70 Jahre

Die Landessommerspiele der Landjugend Salzburg bieten den Auftakt zu den Festtagen in Bad Hofgastein. Am Samstag, den 6. Juli, messen sich die Ortsgruppen der Landjugend Salzburg in den Disziplinen Volleyball, Fußball, Seilziehen und Paarlauf, auch ein Riesenwuzzler-Turnier wird es geben. Am Festabend des 6. Juli werden „Die Grubertaler“ im Festzelt am Schlossalmparkplatz für beste Stimmung sorgen.