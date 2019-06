Siebenjähriger Bub bei Kollision in Graz verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Der 38-jährige Grazer wollte von der Schmiedgasse nach links in den Joanneumring einbiegen und kollidierte dort mit dem 35-Jährigen, der am Joanneumring geradeaus fuhr. Der siebenjährige Sohn des 35-Jährigen, der am Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt.