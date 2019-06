Mopedlenker rutscht in stehenden Pkw

Ein 37-jähriger Mopedlenker war am Sonntag in Saalbach in einer temporär für den Verkehr freigegebenen Fußgängerzone unterwegs, in der eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h gilt. Er war in einer langgezogenen Rechtskurve einer einspurigen Straße mittig unterwegs und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen.