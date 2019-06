Mehrfamilienhaus in Innsbruck stand in Brand

Acht Personen mussten in Ersatzwohnungen

Nach derzeitigem Stand brach das Feuer auf einem gänzlich aus Holz bestehenden Balkon im ersten Obergeschoss aus. „Die näheren Umstände des Brandausbruches sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen“, so die Exekutive. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Zumindest acht Personen mussten von der Stadt Innsbruck in Ersatzwohnungen untergebracht werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist erheblich. Am Zaun des Nachbargrundstückes entstand durch die thermische Einwirkung ebenfalls ein Sachschaden. Die Weißgattererstraße war bis 18.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.