Ärztemangel wächst auch in Oberösterreich weiter

Was tut die Ärztekammer?

Warnungen vor zunehmendem Ärztemangel gab es schon früh, auch alsBegründung für die Linzer Medizinfakultät, die es seit Herbst 2014 gibt. Was tut die Ärztekammer da eigentlich dagegen? Die eine große Gegenmaßnahme (außer die bisher nicht durchgesetzte Aufstockung der Medizin-Studienplätze in Linz und anderswo) gibt es nicht, wird aus einem Gespräch mit Kammerchef Peter Niedermoser erkennbar.