Grazer Oper gewinnt in drei Kategorien

Dreifacherfolg für die Grazer Oper beim Österreichischen Musiktheaterpreis, der heuer zum siebenten Mal vergeben wurde. Mit „Ragtime“ holte man den Preis in der Kategorie „Beste Gesamtproduktion Musical“, Sonja Saric erhielt für ihre Leonora in „Il Trovatore“ den Preis für den „Besten weiblichen Nachwuchs“ und auch der Preis für die „Beste männliche Hauptrolle“ ging nach Graz: Pavel Petrov konnte die Jury mit seinem Lenski in „Eugen Onegin“ überzeugen.