Altes und Neues

Konkret gerade zu beobachten bei dem wieder an Fahrt gewinnenden Projekt zur Belebung des Salzach-Ufers. In der Sache bekommt Stadträtin Martina Berthold von den Grünen jetzt sehr deutliche Unterstützung von einer anderen zeitgemäß denkenden Frau, der Salzburger Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler von der ÖVP. Gut so.