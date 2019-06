Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Goldegg auf der Pinzgauer Straße (B311) zum Teil schwer verletzt worden. Zwei von ihnen, ein 73-jähriger Kuwaiter und seine 69-jährige Ehefrau schweben in Lebensgefahr. Auch ein dreijähriges Kind musste samt seinen Eltern zur Behandlung ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei.