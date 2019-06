„Flachgauer Hallenbad nur zusammen bewältigbar“

Seekirchen und Neumarkt kommen als mögliche Standorte für eine Hallenbad in der Flachgauer Region Seenland mit seinen zehn Gemeinden in Frage. Noch will aber niemand im Regionalverband über den Standort diskutieren. „Es wurde jetzt der erste Schritt gemacht, auf den jetzt der zweite und dann weitere folgen werden und müssen“, sagt der Neumarkter Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP). Genauso sieht es sein Amtskollege aus Seekirchen, Konrad Pieringer (ÖVP): „Jetzt wird Regionalverbands-Obmann Simon Wallner mit dem Land in Verbindung treten und das Projekt präsentieren. Dabei geht es natürlich um Finanzierungen und Förderungen.“ Für den Stadtchef ist klar, dass der Verband als eine Stimme auftreten muss. „Alleine wäre so etwas für eine Gemeinde auch nicht machbar“. Neben den Errichtungskosten von elf Millionen Euro ist auch ein jährlicher Abgang von über 400.000 Euro zu erwarten. „Bei einem Sportbad im Sinne der Allgemeinheit für die Gesundheit, Schulen und Vereine wäre dieser aber durchaus vertretbar“, so Pieringer.