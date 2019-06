Ein Jahr danach: Höhlendrama wird vermarktet

Ausstellung präsentiert Räder und Fußballschuhe

2018 hieß es auch die Gegend rund um die Höhle im Norden des Landes solle in einenNationalpark umgewandelt werden. Den Jugendlichen zu Ehren wurde indes in ihrer Heimatstadt eine Ausstellung in einem buddhistischen Tempel gestaltet. Dort sind die Fußballschuhe der Burschen ausgestellt und die Fahrräder, mit denen sie vor zwölf Monaten zur Höhle gefahren sind.