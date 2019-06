Langkampfen: Wenn der Lärm zur Krankheit wird!

Wenn es beim Bau des Brennerbasistunnel um die Gesundheit der Bevölkerung geht, darf Geld keine Rolle spielen. Schon heute sind die Einwohner Langkampfens vom Eisenbahn- und Straßen-Lärm geplagt. „Messwerte werden schön gerechnet. 79,1 Dezibel werden auf 60 geglättet, um in der Norm zu bleiben. Der Lärm wirkt sich auf die Gesundheit aus und fördert höheren Blutdruck und Herzkrankheiten“, sagte Fritz Gurgiser bei einer Info-Veranstaltung am Freitag in Langkampfen.