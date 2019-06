Salzburger rudert alleine über Atlantik

Der Start erfolgt von der kanarischen Insel La Gomera, das Ziel ist das 4800 Kilometer entfernte Antigua in der Karibik. Die Anschaffung des Bootes kostet 45.000 Euro, die Finanzierung läuft über Spenden im Internet unter www.ibelieveinyou.at (Direktlink zum Projekt: ibiy.net/Atlantik). Nach erfolgreicher Mission will Fankhauser das Boot versteigern und den Erlös an die Salzburger Kinderkrebshilfe spenden.