Betrunkener soll von Biker erfasst worden sein

Der 42-jährige Passant, ein Einheimischer, wurde bei dem Vorfall gegen 21.30 Uhr in der Ignaz-Harrer-Straße am linken Schienbein verletzt. Er gab an, er hätte noch mit Handzeichen den Biker auf sich aufmerksam gemacht. Dieser sei aber nach dem Crash geflüchtet. Der Fußgänger hatte 2,28 Promille im Blut, berichtete die Polizei.