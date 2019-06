Grünes Licht für dritte Kontrollspur aus Bayern

Nach dem langen Hick-Hack um die Kontrollen an der Grenze auf dem Walserberg, dem daraus resultierenden Stau, dem Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden, der Fahrbahn-Schäden auf der Autobahn, zahlreichen Straßensperren und einer von deutscher Seite versprochenen weiteren Kontrollspur, die erst nach dem Sommer kommt, scheint es nun einen kleinen Lichtblick zu geben. Wie die „Krone“ von der Sprecherin des bayerischen Verkehrsministers Hans Reichhart (CSU) erfahren hat, wird es ein Provisorium zum Beginn der Sommerreisezeit geben. Nach einer internen Prüfung wird die Autobahndirektion Südbayern „die wesentlichen Arbeiten für eine dritte Kontrollspur in einer provisorischen Form vorziehen“.