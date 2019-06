Mord in Knittelfeld: Taucher suchen nach Tatwaffe

Sechs Einsatztaucher der Feuerwehr Apfelberg machten sich am Donnerstag mitten in Knittelfeld auf die Suche unter Wasser. Unterstützung kam am Land von den Kameraden aus Knittelfeld. „Leider musste die Suchaktion nach den vermissten Gegenständen in den Abenstunden erfolglos abgebrochen werdne“, heißt es von der Feuerwehr.