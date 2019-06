Bursche von Jugendbande mit Klappmesser bedroht

Vier Burschen haben Donnerstagabend in Leibnitz einen 14-Jährigen beraubt und verletzt. Das Opfer flüchtete zur Polizei und erstattete Anzeige. Bei der Fahndung wurden drei der Verdächtigen geschnappt. Einer hatte Cannabiskraut bei sich, ein anderer widersetzte sich den Beamten. Der dritte legte ein Geständnis ab. Nach dem vierten Jugendlichen wird noch gesucht, so die Polizei am Freitag.