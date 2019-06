Drama in Weyregg: Todessturz mit Hals auf Zaun

Bremswirkung bei Nässe

Laut Polizei dürfte wegen des starken Gewitters die Scheibenbremse am E-Bike nicht in vollem Umfang gewirkt haben. ÖAMTC-Cheftechniker Manfred Schöberl betont aber, dass Wasser allein Scheibenbremsen im Normalfall nur minimal verzögert – er vermutet daher andere Begleitumstände wie Schlamm oder Ölfilm. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich vier E-Bike-Tote – sie waren alle über 60 Jahre alt.