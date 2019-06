Zwei betrunkene Polen lieferten sich ein Rennen

Ein 24-jähriger führerscheinloser Pole aus Mattighofen fuhr am 20. Juni gegen 19:25 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassene Leichtmotorrad in Pfaffstätt auf der L 505, Mattseer Landesstraße, in Richtung Mattighofen. Auf regennasser Fahrbahn überholte er seinen Bekannten, einen 21-jährigen, ebenfalls führerscheinlosen Polen aus Pfaffstätt auf einem ebenfalls nicht zum Verkehr zugelassenen Leichtmotorrad und bog anschließend nach rechts in die Gemeindestraße in Richtung Mattighofen ein.