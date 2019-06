Ohren und Nase weg, um wie ein Drache auszusehen

Eva sagte dazu der britischen Sun: „Ich wollte nicht wie ein Mensch auf dieser Welt sterben. So großartig und gut der Mensch ist, so zerstörerisch und hasserfüllt sind sie im Vergleich zu anderen Spezies. Ich entschied damals, dass es Zeit für eine Veränderung in meinem Leben war, also wollte ich wie etwas aussehen, das nicht menschlich ist.“ Das ist nun auch fast so: Sie hat sich auch noch den Großteil ihrer Zähne entfernen und die Zunge spalten lassen. Zusätzlich hat Tiamat acht Hörner auf der Stirn und Brandings am Handgelenk und auf der Brust.