Wohnmobil schnitt Radfahrer den Weg ab

Am Donnerstagmorgen kam es in Kopfing (Bezirk Schärding) zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde von dem Wohnmobil geschnitten, musste auf das Bankett ausweichen und stürzte dabei. Der Lenker des Wohnmobils bemerkte den Vorfall nicht und fuhr weiter. Der 56-jähirge Rennradfahrer blieb verletzt am Straßenrand liegen.