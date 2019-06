Expertenrat empfiehlt Legalisierung von Cannabis

Die bisherige restriktive Gesetzgebung habe ihr Ziel verfehlt, denn trotz der strengen Gesetzgebung gehöre Frankreich zu den größten Cannabiskonsumenten der EU, erklärten die Experten in ihrem Bericht. Der Rat für Wirtschaftsanalyse ist direkt dem Premierminister Emmanuel Macron unterstellt und soll der Regierung bei politischen Entscheidungen helfen. Sollte sich Macron also an den Expertenrat halten, so könnte Cannabis in Frankreich bald legal sein.