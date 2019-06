In Wien: Top-Tipps für ein perfektes Wochenende

#Baulückenkonzert Ankathie Koi

Seit 2017 ist die Konzertreihe in Baulücken erfolgreich unterwegs. Am Sonntag findet das nächste ab 20 Uhr beim F23 in Liesing statt. Ankathie Koi wird auftreten. Laut Veranstalter Oliver Hangl sollen die Konzerte an den urbanen Leerstellen den Fokus auf deren Geschichte und Zukunft lenken und städtebauliche und gesellschaftliche Fragen aufwerfen.

Wo: 23., Breitenfurter Straße 176