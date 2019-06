Traktorlenker brachte Motorradfahrer (71) zu Sturz

Ein 71-Jähriger aus Kematen an der Krems fuhr am 20. Juni gegen 16:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Weichstettner-Landesstraße (L1378) im Ortsgebiet von Weichstetten, aus St.Marien kommend in Richtung Wolfern. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem Traktor samt breiteren Heckaufbaugerät in die entgegengesetzte Richtung. In einer unübersichtlichen Kurve begegneten sich beide Fahrzeuglenker.