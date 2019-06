Soap&Skin: Bewegendes Heimspiel für Anja Plaschg

Umringt von schwarz gekleideten Musikern betritt Anja Plaschg ganz in weiß die Schloßbergbühne Kasematten. „I was an angel, living in the garden of evil“ wird sie im Laufe dieses Abends in einem Cover von Lana del Rey noch singen und damit das Bild auf der Bühne klanglich vollenden: ein weißer Engel im Garten des Bösen - ängstlich, wütend, furios!