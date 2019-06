Grazer (25) kam gefesselt in Polizeiinspektion

Ein 25-Jähriger hat in Graz einen Raubüberfall in seiner eigenen Wohnung bei der Polizei angezeigt: Der Mann gab an, dass der Täter Dienstagmittag die Wohnung im Bezirk Jakomini betreten habe. Dann fesselte der Räuber sein Opfer, schlug es und durchwühlte die Wohnung. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Mobiltelefon. Der 25-Jährige sei unverletzt geblieben.