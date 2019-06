Salzach-Projekt: Jetzt ist die Stadtpolitik am Zug

Barbara Unterkofler zeigte sich in einer ersten Reaktion am Mittwoch dem Projekt nicht abgeneigt: „Ich selbst habe schon für eine Verbesserung und Belebung der Salzach-Ufer gekämpft, speziell beim Volksgartenbad. Es gibt und gäbe wirklich so tolle Ideen. Martina Berthold darf mich hier ruhig als Mitstreiterin sehen.“ Dennoch betont die frühere Baustadträtin und jetzige Vizebürgermeisterin: „Die Salzach ist ein wildes Gewässer. Es gibt viele Hürden. Das habe ich selber erfahren und musste ich auch so akzeptieren.“